Россиян оставят без новогодних каникул: на работу 2 января, что известно?

В России заговорили о существенном сокращении праздничных дней по случаю Нового года. Что известно, правда ли россиян оставят без новогодних каникул, а выходить на работу придется 2 января?

Правда ли россиян оставят без новогодних каникул

Россияне должны выбрать для себя оптимальный график работы и отдыха в новогодние праздники, заявил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, для собственной дисциплины лучше выходить на работу уже 2 января.

Он посоветовал завершить рабочие дела досрочно 30 декабря. Это позволит спокойно встретить Новый год, хорошо выспаться и приступить к трудовым обязанностям уже с пятницы.

Онищенко добавил, что выступает против поездок за рубеж на праздники. По его словам, путешествие в тот же Таиланд сопряжено с рисками заболеть и надолго пропустить рабочие будни.

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов не поддержал предложение академика РАН. Парламентарий указал, что россияне уже привыкли к длительному отдыху после Нового года.

«Что касается новогодних праздников, дискуссии длятся, наверное, уже лет 20. Перед каждыми Новым годом и майскими праздниками одна и та же песня — сократить, перенести. Лично я против этого», — сказал Нилов.

Депутат указал, что периодически в парламент поступают законопроекты о переносе или перераспределении праздничных дней, но они не находят поддержки. По словам Нилова, отношение россиян к данной инициативе отражают опросы среди студентов и сотрудников.

В качестве компромиссного решения рассматривался вариант введения дополнительного оплачиваемого отпуска, но и такое предложение не нашло поддержки, рассказал Нилов.

«Это было предложение [Владимира] Жириновского, который предлагал сделать 1–3 января обязательными выходными, все остальное — дополнительный оплачиваемый отпуск», — уточнил депутат.

Действительно требующая изменений часть трудового законодательства, регулирующая новогодний период, — положение о статусе 31 декабря, которое, по мнению Нилова, нужно обозначить выходным днем.

Парламентарий напомнил, что есть люди, которые продолжают работать в выходные дни и получают за это дополнительную оплату или дни отдыха, поэтому существующие нормы ТК РФ уже являются «неким общественным договором».

В чем главный минус выходить на работу 2 января

Выход на работу 2 января помешает преодолеть эмоциональное выгорание, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Предложение Онищенко, считает депутат, не найдет поддержки у большинства россиян, так как они не являются трудоголиками поголовно. Кроме того, не все успевают взять полноценный отпуск в 28 календарных дней за год, добавил Бессараб.

«Но хорошо, что у нас в трудовом законодательстве предусмотрено, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней», — отметила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что новогодние праздники дают семье возможность сблизиться: зимние каникулы у детей совпадают с выходными у родителей. Кроме того, указала депутат, молодым специалистам не всегда удается провести отпуск летом из-за короткого стажа.

Парламентарий напомнила, что современная Россия планомерно уходит от советского наследия; когда-то Новый год вообще не отмечали, после появился только один выходной 1 января. Постепенно, заявила Бессараб, в стране нарастили длинные и приятные зимние каникулы.

«Это возможность совместных поездок, встреч с родственниками, друзьями, визитов в музеи, театры и знаменитые места всей семьей. <...> Россияне уже меняют свои привычки и не сидят дома с оливье возле телевизоров», — заявила депутат.

