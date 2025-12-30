Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 11:18

В Госдуме назвали главный минус идеи Онищенко выходить на работу 2 января

Депутат Бессараб: выход на работу 2 января помешает справиться с выгоранием

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Выход на работу 2 января помешает преодолеть эмоциональное выгорание, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее мнению, предложение академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко о сокращении новогодних каникул не найдет поддержки у большинства россиян.

Мне посчастливилось работать вместе с Геннадием Онищенко: его работоспособностью можно восхищаться. Но, к счастью, не все россияне являются трудоголиками. Как врач, Онищенко, безусловно, знает, что наступает выгорание при определенных переработках, и человек нуждается в длительном хорошем отдыхе. К сожалению, далеко не все россияне успевают взять полноценный отпуск в 28 календарных дней за год. Но хорошо, что у нас в трудовом законодательстве предусмотрено, что хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, — поделилась Бессараб.

Она подчеркнула, что новогодние праздники дают семье возможность сблизиться. По словам Бессараб, это время, когда зимние каникулы у детей совпадают с выходными у родителей. Кроме того, указала депутат, молодым специалистам не всегда удается провести отпуск летом из-за короткого стажа.

Я думаю, что не каждый россиянин готов выходить на работу 2 января. Это возможность совместных поездок, встреч с родственниками, друзьями, визитов в музеи, театры и знаменитые места всей семьей. Тем более мы уходим от советского наследия. Когда-то мы вообще не отмечали Новый год. Потом появился только один выходной день — 1 января. Постепенно мы нарастили такие длинные, приятные зимние каникулы. Другое дело, что россияне уже меняют свои привычки и не сидят дома с оливье возле телевизоров. Поэтому я всем желаю добрых новогодних каникул, активного семейного отдыха, приятных впечатлений и никакой работы, — заключила Бессараб.

Ранее Онищенко порекомендовал россиянам выбрать удобный график работы и отдыха на новогодние каникулы. По его словам, для поддержания дисциплины лучше начать трудиться уже 2 января.

