30 декабря 2025 в 03:39

«Выходите 2 января на работу»: в РАН дали неожиданный совет россиянам

Онищенко посоветовал россиянам встретить Новый год и выйти на работу 2 января

Россияне должны выбрать для себя оптимальный график работы и отдыха в новогодние праздники, заявил в беседе с РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, для собственной дисциплины лучше выходить на работу уже 2 января.

Академик советует завершить рабочие дела досрочно 30 декабря. Это позволит спокойно встретить Новый год, хорошо выспаться и приступить к трудовым обязанностям уже с пятницы.

Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу, — сказал Онищенко.

Он добавил, что выступает против поездок за рубеж на праздники. По его словам, путешествие в тот же Таиланд сопряжено с рисками заболеть и надолго пропустить рабочие будни.

Грядущие новогодние каникулы, согласно производственному календарю, продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Рекомендация Онищенко предполагает добровольный выход на работу в самом начале этого длительного периода, чтобы сохранить привычный ритм жизни и избежать чрезмерно затяжного отдыха.

Онищенко уже не в первый раз озвучивает россиянам непопулярные идеи, связанные с рабочим графиком. Так, недавно он предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю, чтобы покрыть дефицит кадров.

