Почему не работает WhatsApp 30 декабря: где сбои в России, блокировка

Сегодня, 30 декабря, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, правда ли полная блокировка наступит еще до Нового года?

Где в России не работает WhatsApp 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, жалобы на проблемы с WhatsApp поступают из множества регионов. По словам пользователей, сбои происходят независимо от устройства, будь то смартфон или персональный компьютер. Проблемы возникают с отправкой текстовых и голосовых сообщений, фото и видео, при совершении звонков. Кроме того, в мессенджере не приходят оповещения, в некоторых случаях фиксируется полная потеря доступа к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитывается 37 жалоб на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель составил 323. Обращения поступают из Москвы — 32%, Хабаровского края — 10%, Кузбасса, Пермского края, Иркутской, Свердловской, Тверской, Воронежской, Челябинской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа — по 6%.

На сайте Downdetector.su зафиксировано 97 жалоб за сутки. Пользователи пишут о сбоях из Татарстана (26%) и Москвы (23%). Больше всего обращений связаны с работой оповещений (52%), также сообщается о сбоях мобильного приложения (21%), общем сбое (16%), сбое сайта (8%) и сервиса (1%).

«Невозможно отправить сообщение», «Просто не работает вообще», «Не загружается сайт», «Не приходят сообщения», «Не загружается медиа — WhatsApp вообще практически не грузит фото/видео постоянно, тогда как у других все нормально», «Не загружаются и не отправляются картинки и сообщения», — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 30 декабря

В Роскомнадзоре заявили, что продолжают ограничивать работу WhatsApp из-за нарушений мессенджером российского законодательства. В августе регулятор ввел постепенную деградацию звонков на площадке.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в РКН.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«И проблема <...> в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин на прямой линии.

Правда ли WhatsApp полностью заблокируют до Нового года

В Роскомнадзоре подчеркнули, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен», — считает Лебедев.

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, WhatsApp было дано достаточно времени, чтобы наладить работу в России.

«Коллеги никогда не откликались», — подчеркнул он.

WhatsApp следует полностью заблокировать на территории России, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, считает бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Что касается WhatsApp, то несколько раз блокировались его некоторые информационные чаты, явно экстремистского, террористического характера. Те теракты, которые у нас происходят, тоже координируются, насколько я знаю, через WhatsApp. Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал Степашин.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — сказал Свинцов.

