24 декабря 2025 в 12:17

Психолог рассказала, как выбрать подходящий подарок

Психолог Крапивная: согласование подарка поможет избежать неловких ситуаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Согласование подарка поможет избежать неловких ситуаций, рассказала KP.RU психолог Марина Крапивная. Она отметила, что сюрпризы подходят только в том случае, если предпочтения человека хорошо известны.

Сюрприз хорош, если вы уверены в предпочтениях человека и подготовка подарка-сюрприза для вас — тихий внутренний праздник. Зато согласование — это суперпрактично. Поможет избежать драмы уровня «ой, это очень мило, но я таким не пользуюсь», — рассказала Крапивная.

Психолог отметила, что формальные универсальные подарки могут обесценить отношения. По ее мнению, для близких лучше выбирать подарки с душой, они помогут укрепить связь.

Ранее психолог Екатерина Вали рассказала, что непонравившийся подарок можно передарить без чувства вины. По ее словам, важно уметь правильно распоряжаться такими вещами, чтобы сохранить здоровые отношения с близкими.

