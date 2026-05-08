Стало известно, почему Фицо не передал послание Зеленского Путину Песков: у Фицо пока не было возможности передать Путину послание Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Роберт Фицо пока не передавал лидеру России Владимиру Путину послание от украинского президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Кремля. По его словам, такой возможности не было, потому что встреча между ними на данный момент еще не состоялась.

Встречи пока не было, — заявил Песков.

Ранее госсекретарь МИД Словакии Растислав Чованец заявил, что Фицо может передать Путину послание от Зеленского. По его словам, это возможно во время визита премьер-министра в Москву на День Победы, когда он возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

До этого в Кремле сообщили, что парад Победы в Москве посетят президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба с супругой. Кроме того, прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран. В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.