Минобороны РФ назначило нового замглавы

Дмитрий Щербинин стал заместителем министра обороны России, следует из информации с сайта военного ведомства. О назначении стало известно 8 мая.

Щербинин работал советником министра обороны Российской Федерации в 2024 году. С 2025 по 2026 год занял пост начальника Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны РФ.

Как только он приступит к должности, в зону его ответственности будет входить департамент информационных систем Министерства обороны РФ. Уточняется, что Щербинин был назначен на свою должность 1 апреля 2026 года указом президента РФ.

Ранее уволенный с должности министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов стал главой областной инспекции Гостехнадзора, сообщается на сайте ведомства. Месяцем ранее Шинделов был уволен из-за срыва ряда областных программ.

До этого губернатор Андрей Травников объявил об отставке Шинделова 20 апреля из-за серьезных претензий к его деятельности. Глава региона указал на задержки в оказании господдержки аграриям.