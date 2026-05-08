Путин рассказал, кого Россия приглашала на парад Победы в Москве

Россия не направляла лидерам других стран официальных приглашений на празднование Дня Победы, заявил президент страны Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что Москва рада всем, кто захочет приехать и отметить этот праздник.

Для вас ничего неожиданного не скажу. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать, — отметил Путин.

По словам российского лидера, этот подход особенно актуален в текущей обстановке. Особенно когда дело касается вопросов безопасности. В ответ Лукашенко заявил, что вопросы безопасности не смогут помешать его участию в мероприятиях.

Нам никакая безопасность помешать не может с вами, — сказал президент Белоруссии.

Как отмечается, на празднование Дня Победы в Москву, помимо Лукашенко, также прибывают руководители Абхазии, Казахстана, Лаоса, Малайзии, Словакии, Узбекистана, Южной Осетии и Республики Сербской.

Ранее в силу вступило перемирие, объявленное Путиным ко Дню Победы. Режим прекращения огня введен в честь празднования победы в Великой Отечественной войне.