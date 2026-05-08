08 мая 2026 в 21:41

Трамп оценил сроки окончания конфликта на Украине

Трамп: завершение конфликта на Украине приближается с каждым днем

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине становится все ближе с каждым днем. По его словам в соцсети, переговорный процесс по завершению украинского кризиса продолжается.

Он также сообщил о якобы достигнутых договоренностях о прекращении огня на 9, 10 и 11 мая. Кроме того, по его словам, стороны договорились об обмене 1 тыс. военнопленных с каждой стороны.

Ранее глава США признал, что Украина продолжает терять территории. Он также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена за передачу Киеву вооружений на $350 млрд (34,3 трлн рублей), назвав эти суммы смехотворными.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил: Россия не считает Евросоюз возможным посредником в переговорах по урегулированию на Украине. По его словам, Брюссель взял на себя финансовое и военное обеспечение продолжения боевых действий, что лишает его права называться нейтральной стороной.

Кроме того, в столице Армении состоялся восьмой саммит Европейского политического сообщества. Участие в нем приняли первые лица ЕС, при этом мероприятие не обошлось без представителей Северной Америки и даже Украины. Хотя в Ереване подчеркивали, что форум не станет площадкой для распространения антироссийских нарративов, в итоге повестка мероприятия включила и их.

