Силы ПВО сбили над регионами России 71 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО 8 мая с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 71 украинский беспилотник над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Орловской областями, Московским регионом, а также Краснодарским и Ставропольским краями и над Черным морем.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Общее число сбитых за два дня дронов выросло до 103.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Хотмыжск подвергся атаке двух вражеских беспилотников. В результате нападения пострадала мирная жительница.