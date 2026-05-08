День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 21:24

Силы ПВО сбили над регионами России 71 украинский БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства ПВО 8 мая с 14:00 до 20:00 мск уничтожили 71 украинский беспилотник над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники были сбиты над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Орловской областями, Московским регионом, а также Краснодарским и Ставропольским краями и над Черным морем.

8 мая текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — указали в министерстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ на подлете к Москве. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Общее число сбитых за два дня дронов выросло до 103.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Хотмыжск подвергся атаке двух вражеских беспилотников. В результате нападения пострадала мирная жительница.

Регионы
Россия
БПЛА
Минобороны РФ
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.