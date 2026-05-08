В Белгородской области при атаке беспилотников ВСУ пострадала женщина Гладков: Хотмыжск оказался под ударом двух беспилотников ВСУ, пострадала женщина

Поселок Хотмыжск Белгородской области подвергся атаке двух вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, в результате нападения пострадала мирная жительница.

Поселок Хотмыжск Грайворонского округа атакован двумя вражескими беспилотниками. Пострадала мирная жительница, — написал Гладков.

Женщина получила баротравму после взрыва одного из беспилотников. Медики оказали ей необходимую помощь, после чего она отказалась от госпитализации и решила лечиться амбулаторно.

Ранее два человека пострадали при атаке беспилотника в Белгородской области, рассказал Гладков. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка. Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног отвезли в областную клиническую больницу.

До этого в Минобороны сообщили, что украинские войска атакуют российское приграничье, несмотря на перемирие. ВСУ используют для ударов БПЛА и артиллерию. Под угрозой оказались районы Белгородской и Курской областей. Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск с применением артиллерии, РСЗО, минометов и танков.