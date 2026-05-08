Лукашенко допустил, что мировые лидеры будут стремиться на парад Победы

Лукашенко допустил, что мировые лидеры будут стремиться на парад Победы Лукашенко: настанет время, когда мировые лидеры будут проситься на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном будущем интересе политиков к участию в параде Победы в Москве, передает пресс-служба Кремля. По его словам, со временем зарубежные лидеры будут проситься, чтобы приехать на Красную площадь.

Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали, и побыть на этой площади, — сказал Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с Лукашенко.

До этого на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.

Кроме того, Волгоград временно переименовали в Сталинград на время празднования Дня Победы. Дорожные знаки с названием «Сталинград» установили на въездах в город, их снимут 10 мая.