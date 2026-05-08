Европа рассмотрит условия переговоров с Россией

Страны Евросоюза проведут первую дискуссию о возможности начала переговоров с Россией на тему Украины, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Это произойдет на встрече глав МИД, которая состоится на Кипре 27–28 мая.

Первую попытку рассмотреть саму возможность начала переговоров с Россией главы МИД ЕС предпримут на «Гимнихе», который состоится 27–28 мая на Кипре. Министры должны сначала определить список требований к России для начала переговоров, — отметил собеседник агентства.

По информации источника, не стоит ожидать, что по итогам переговоров будет какое-то практическое решение. Он подчеркнул, что обсуждение будет продолжено 15 июня, когда планируется организация заседания глав МИД, и на саммите ЕС 18–19 июня.

При этом дипломат отказался раскрывать возможный набор требований. Он лишь заявил, что для Брюсселя очевидным предварительным условием является «немедленное и долговременное прекращение огня».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что украинский конфликт близок к завершению. Он отметил, что выступает за решение кризиса дипломатическим путем.