08 мая 2026 в 19:27

«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине

Фицо заявил, что украинский конфликт скоро завершится

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Украинский конфликт близок к завершению, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что выступает за решение кризиса дипломатическим путем, передает ТАСС.

Я убежден, что мы уже приближаемся к концу украинского конфликта, — сказал Фицо.

Ранее стало известно, что Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы. Полет длился около четырех часов, дольше, чем обычно. Правительственный самолет вылетел из Братиславы, прошел через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем проследовал над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии.

До этого политолог Юрий Светов предположил, что ЕС выбрал Фицо на роль переговорщика с Россией, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. При этом встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС, уточнил эксперт.

В то же время госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал, что Фицо в ходе поездки может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта на Украине. Премьера сопровождает государственный секретарь Марек Эшток вместо главы МИД Юрая Бланара.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
