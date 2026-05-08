День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:02

Влиятельный политик из ЕС прилетел в Россию ради Дня Победы

Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Роберт Фицо Фото: IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы, сообщает РИА Новости. Полет длился около четырех часов, дольше чем обычно. Других подробностей пока нет.

Правительственный самолет вылетел из Братиславы, прошел через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем проследовал над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии. Германия разрешила пролет самолета словацкого премьера.

Ранее стало известно, что Фицо во время визита в Москву может передать послания российскому лидеру Владимиру Путину от украинского президента Владимира Зеленского. Как заявил госсекретарь МИД Словакии Растислав Хованец, премьер также может получить информацию о позиции Москвы по перспективам завершения конфликта.

Политолог Юрий Светов между тем предположил, что Евросоюз выбрал Фицо на роль переговорщика с Россией, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. При этом встреча политика с Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС, уточнил эксперт.

