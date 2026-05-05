День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 10:26

Бывший глава новосибирского Минсельхоза получил новую должность

Уволенный глава новосибирского Минсельхоза Шинделов возглавил Гостехнадзор

Андрей Шинделов Андрей Шинделов Фото: Владимир Николаев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Уволенный с поста министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов возглавил областную инспекцию Гостехнадзора, сообщается на сайте ведомства. Месяцем ранее Шинделов был уволен из-за срыва ряда областных программ.

Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области — главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области — Шинделов Андрей Викторович, — отмечено на сайте.

Губернатор Андрей Травников объявил об отставке Шинделова 20 апреля из-за серьезных претензий к его работе. Глава региона указал на задержки в оказании господдержки аграриям. Также причинами увольнения послужили проблемы с обеспечением ветеринарной безопасности в области на фоне вспышки пастереллеза у скота.

До этого стало известно, что жители шести новосибирских сел получили компенсационные и социальные выплаты за изъятый скот. Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева заявила, что была выстроена максимально удобная для граждан система оказания помощи.

Регионы
Новосибирская область
чиновники
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли отношение Запада к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.