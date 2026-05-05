Бывший глава новосибирского Минсельхоза получил новую должность

Уволенный с поста министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов возглавил областную инспекцию Гостехнадзора, сообщается на сайте ведомства. Месяцем ранее Шинделов был уволен из-за срыва ряда областных программ.

Начальник инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области — главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора Новосибирской области — Шинделов Андрей Викторович, — отмечено на сайте.

Губернатор Андрей Травников объявил об отставке Шинделова 20 апреля из-за серьезных претензий к его работе. Глава региона указал на задержки в оказании господдержки аграриям. Также причинами увольнения послужили проблемы с обеспечением ветеринарной безопасности в области на фоне вспышки пастереллеза у скота.

До этого стало известно, что жители шести новосибирских сел получили компенсационные и социальные выплаты за изъятый скот. Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева заявила, что была выстроена максимально удобная для граждан система оказания помощи.