Путин признался, что с Лукашенко всегда найдется о чем поговорить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него всегда есть темы для обсуждения с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает пресс-служба Кремля. Речь идет как о текущих вопросах экономики, так и о социально значимых темах, отметил глава России.

Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, и по вопросам социального характера, — заявил Путин.

Переговоры глав двух государств прошли в Кремле 8 мая. Встреча стартовала в Представительском кабинете российского лидера.

Ранее Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сказал: встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке состоится в ближайшее время. Глава республики отметил, что поедет в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил учебу в Пекинском университете. Лукашенко пояснил, что такие поездки раз в год стали хорошей традицией.