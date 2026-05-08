08 мая 2026 в 22:46

Лукашенко заявил, что намерен обсудить с Путиным полтора вопроса

Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить полтора вопроса, поскольку серьезных споров между двумя странами нет. По его словам, при большом объеме взаимной торговли вопросы периодически возникают, однако отношения Москвы и Минска остаются стабильными.

Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, всегда будут какие-то проблемы, но мы как-то прилично живем эти годы, у нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. Я вот сегодня подумал тоже — ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим. А остальное — это наша Победа Великая, — сказал Лукашенко.

Переговоры президентов проходят в Кремле. Ожидается, что главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, международную обстановку и другие темы. Также Лукашенко примет участие в торжествах 9 мая в Москве по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии, передает пресс-служба Кремля. Об этом он сказал в ходе переговоров с Лукашенко.

