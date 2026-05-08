«Клоунада и пляска на костях»: Слуцкий прокомментировал указ Зеленского Слуцкий назвал указ Зеленского о параде на День победы «пляской на костях»

Указ президента Украины Владимира Зеленского с формулировкой о «разрешении проведения» парада в Москве выглядит как клоунада и «танец на костях», сказал ТАСС лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, подобные действия затрагивают память ветеранов Великой Отечественной войны.

Указ Зеленского о Дне Победы — очередная клоунада и «пляски на костях» священной памяти фронтовиков и ветеранов, — заявил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что подобные заявления вызывают жесткую реакцию в российском политическом поле. Он добавил, что тема Дня Победы остается принципиальной и не допускает подобных интерпретаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: России не нужно ничье дозволение, чтобы провести парад Победы. Так он прокомментировал указ Зеленского о «разрешении» провести парад победы в Москве. Он также осудил слова украинского политика и назвал это глупыми шутками.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.