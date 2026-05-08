08 мая 2026 в 22:57

Косачев заявил о возможных планах Украины на перемирие с Россией

Косачев: окружение Зеленского попытается сорвать перемирие с Россией

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Экстремисты в окружении президента Украины Владимира Зеленского могут попытаться сорвать объявленное перемирие, заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Соответствующий режим был объявлен президентом России Владимиром Путиным на 9–11 мая.

Остается понять, сможет ли Зеленский справиться с экстремистами в собственном окружении, которые явно будут продолжать линию на срыв объявленного (и согласованного!) трехдневного перемирия для обмена военнопленными, — отметил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что беседы России и США позволили достичь перемирия 9–11 мая. Также в этом вопросе посодействовали дальнейшие контакты Вашингтона и Киева, отметил он.

До этого глава экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил, что Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил мнение тем, что Британия не заинтересована в окончании украинского конфликта.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

