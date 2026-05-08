Стало известно, сколько встреч запланировано у Путина на 9 мая

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая у президента России Владимира Путина запланировано более 10 встреч. Он уточнил это, отвечая на вопрос журналистов о графике главы государства.

Более десяти, — заявил Песков.

Ранее Путин начал проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Переговоры проходили в Представительском кабинете российского лидера.

До этого президент России заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Кроме того, на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.