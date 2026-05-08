День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 23:12

Стало известно, сколько встреч запланировано у Путина на 9 мая

Песков: Путин проведет более 10 встреч 9 мая

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая у президента России Владимира Путина запланировано более 10 встреч. Он уточнил это, отвечая на вопрос журналистов о графике главы государства.

Более десяти, — заявил Песков.

Ранее Путин начал проведение встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле. Переговоры проходили в Представительском кабинете российского лидера.

До этого президент России заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Кроме того, на железнодорожный вокзал Владивостока прибыл Поезд Победы. На перроне гостей встречал военный оркестр, а в ходе церемонии к жителям города обратился заместитель главы администрации Максим Акульшин. Состав представляет собой передвижной музей, посвященный подвигу советского народа в годы ВОВ.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
переговоры
встречи
9 Мая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскритиковала запрет песен Победы в Германии
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.