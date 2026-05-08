Путин встретился с Токаевым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер выразил ему благодарность за то, что тот приехал в Москву на День Победы.

Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события происходит, вы сочли возможным для себя приехать в Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией, — сказал Путин в ходе встречи с Токаевым.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая у российского лидера запланировано более 10 встреч. Он уточнил это, отвечая на вопрос журналистов о графике главы государства.

До этого российский лидер заявил, что День Победы является главным праздником для народов РФ и Белоруссии. Об этом он сказал в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер прибыл в Москву по приглашению президента России для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.