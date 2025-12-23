Новый год-2026
23 декабря 2025 в 06:45

Психолог рассказала, что делать с непонравившимся подарком

Психолог Вали: совершенно уместно передарить непонравившийся подарок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Непонравившийся подарок можно передарить без чувства вины, заявила NEWS.ru семейный психолог Екатерина Вали. По ее словам, важно уметь правильно распоряжаться такими вещами, чтобы сохранить здоровые отношения с близкими.

Дареному коню в зубы не смотрят — учит нас русская пословица. Мы хорошо понимаем, как, следуя правилам этикета, с благодарностью принять неподходящий подарок. Но как быть со своими чувствами в такой ситуации? После получения подарка мы чувствуем необходимость им пользоваться, в том числе чтобы порадовать дарителя. Важно не брать на себя ответственность за выбор и решения другого человека, если подарок не был с вами согласован и явно вам не подошел. Поэтому совершенно уместно распорядиться им так, как будет удобно вам: продать, передарить или использовать иначе, — пояснила Вали.

По ее словам, дарителю в таком случае будет достаточно искренней благодарности, поскольку решать, что делать с вещами, точно не ему. Она подчеркнула, что так здоровые границы во взаимодействии с близкими помогают им чувствовать благодарность от любых подарков и внимания.

Ранее юрист Юрий Митин заявил, что подарок в знак благодарности за конкретные услуги или действия в интересах дарителя могут квалифицировать как взятку. Он отметил, что презенты не должны быть связаны с какими-либо профессиональными отношениями или служебной зависимостью.

