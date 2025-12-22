Новый год-2026
Юрист предупредил, какие подарки могут оценить как взятку

Юрист Митин: подарок в знак благодарности за услуги могут посчитать за взятку

Подарок в знак благодарности за конкретные услуги или действия в интересах дарителя могут квалифицировать как взятку, заявил «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что презенты не должны быть связаны с какими-либо профессиональными отношениями или служебной зависимостью.

Подарок не должен быть обусловлен исполнением служебных обязанностей, никаким образом не связан с благодарностью за конкретные услуги или действия в интересах дарителя. Даже небольшая сумма может быть признана коммерческим подкупом при наличии корыстного мотива или договоренности, — предупредил Митин.

Он напомнил, что государственные и муниципальные служащие, сотрудники образовательных, медицинских и социальных организаций могут принимать только так называемы обычные подарки. Их стоимость не должна превышать три тысячи рублей. В честь праздника им можно преподнести цветы, сувениры или недорогую канцелярию.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что лимит на стоимость подарков учителям до трех тысяч рублей нужно пересмотреть, поскольку он устарел. По ее словам, ограничение было установлено четверть века назад и не отвечает экономическим реалиям сегодняшнего дня.

