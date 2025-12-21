В Госдуме задумались о подарках учителям Депутат Буцкая: в ГД могут пересмотреть лимит на стоимость подарка учителям

Лимит на стоимость подарков учителям до 3 тыс. рублей нужно пересмотреть, поскольку он устарел, заявила РИА Новости депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, ограничение было установлено четверть века назад и не отвечает экономическим реалиям сегодняшнего дня.

Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке, — рассказала Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что сбор денег на подарок коллеге является добровольным, каждый сам принимает решение, хочет ли скидываться. По его словам, работодатель не может назначать санкции за отказ участвовать в покупке подарка кому-либо из сотрудников.

До этого директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что любые принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт здания и подарки учителям, являются незаконными. Он напомнил, что образование в России бесплатное.