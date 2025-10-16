Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 17:49

В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам

Депутат Нилов: сбор денег на подарок коллеге является добровольным

Ярослав Нилов Ярослав Нилов Фото: Global Look Press

Сбор денег на подарок коллеге является добровольным, каждый сам принимает решение, хочет ли скидываться, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, переданным 360.ru, работодатель не может назначать санкции за отказ участвовать в покупке подарка кому-либо из сотрудников.

Это не предусмотрено трудовым соглашением, нет никакой обязанности сдавать деньги. Санкций со стороны работодателей не может быть, если кто-то отказался. Это личное дело каждого, — заявил Нилов.

Парламентарий отметил, что, если в коллективе царит дружеская обстановка и есть традиция поздравлять таким образом коллег, то в итоге каждый сотрудник получает внимание в свой праздник. По его словам, в таких ситуациях достаточно естественно скидываться на подарки.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что любые принудительные сборы в школах, в том числе на ремонт здания и подарки учителям, являются незаконными. Он напомнил, что образование в России бесплатное.

Россия
Госдума
депутаты
сборы
