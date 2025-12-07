В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на детские товары

Депутаты от ЛДПР, возглавляемые лидером партии Леонидом Слуцким, выступили с предложением о введении нового социального налогового вычета для семей с детьми до трех лет в России, передает РИА Новости. Принятие этого законопроекта обеспечит ежегодное пополнение семейного бюджета на сумму до 150 тыс. рублей.

Малыши еще не ходят ни в секции, ни в кружки, ни в школы. А потому таким родителям необходим иной полноценный механизм поддержки, который позволит возвращать часть средств, затраченных на обеспечение ребенка всем необходимым, — прокомментировал Слуцкий.

Законопроект предполагает предоставление налогового вычета на приобретение детских товаров, таких как одежда, обувь, мебель, средства гигиены и ухода, а также предметы, обеспечивающие безопасность, и игрушки. Льгота также будет распространяться на оплату услуг по уходу и присмотру за детьми.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести семейную ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами. Нынешняя программа «Семейная ипотека» под 6% годовых помогает семьям с детьми приобретать жилье, но не учитывает всю финансовую нагрузку на родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Квартиры для таких детей должны соответствовать определенным требованиям по доступности, что увеличивает их стоимость.