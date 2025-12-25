В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья пяти категориям россиян

Партия «Справедливая Россия» под руководством лидера Сергея Миронова предложила компенсировать аренду жилья многодетным семьям, студентам, пенсионерам, инвалидам и ветеранам, пишет 360.ru. Соавтором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. С соответствующей идеей Миронов обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Предлагаю ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям нужно возвращать часть уплаченного НДФЛ с расходов на съемную квартиру, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе, — призвал Миронов.

По словам парламентария, на сегодняшний день съем жилья стоит дорого — многие арендаторы вынуждены тратить на это половину своего дохода. Он уточнил, что квадратный метр жилья в новостройке сейчас стоит примерно 171,1 тыс. рублей. Накопление средств на покупку жилья в текущей ценовой ситуации стало практически невыполнимой задачей для многих, отметил депутат.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что российским пенсионерам доступны налоговые льготы. По его словам, данная категория граждан освобождена от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида.