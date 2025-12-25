Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 13:05

В Госдуме предложили компенсировать аренду жилья пяти категориям россиян

Депутат Миронов призвал компенсировать аренду жилья многодетным семьям

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Партия «Справедливая Россия» под руководством лидера Сергея Миронова предложила компенсировать аренду жилья многодетным семьям, студентам, пенсионерам, инвалидам и ветеранам, пишет 360.ru. Соавтором инициативы выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. С соответствующей идеей Миронов обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Предлагаю ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. Студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам, многодетным семьям нужно возвращать часть уплаченного НДФЛ с расходов на съемную квартиру, но не более 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе, — призвал Миронов.

По словам парламентария, на сегодняшний день съем жилья стоит дорого — многие арендаторы вынуждены тратить на это половину своего дохода. Он уточнил, что квадратный метр жилья в новостройке сейчас стоит примерно 171,1 тыс. рублей. Накопление средств на покупку жилья в текущей ценовой ситуации стало практически невыполнимой задачей для многих, отметил депутат.

Ранее сенатор Игорь Мурог напомнил, что российским пенсионерам доступны налоговые льготы. По его словам, данная категория граждан освобождена от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида.

аренда
жилье
льготы
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в пятницу, 26 декабря: ждать ли ледяного дождя и холода
Юрист ответил, что грозит бойцу ММА за жестокое избиение подруги
Десятки артистов снялись в шоу «VK ПОД ШУБОЙ»
«Знаковое выступление»: политолог о словах сына Байдена про Украину
В Госдуме оценили идею об исключении детей из школ за нападения на учителей
Китай пригрозил США ответными мерами за повышение пошлин
В Петербурге грядут перебои с интернетом в Новый год
Песков раскрыл, с кем Путин проведет международный телефонный разговор
«Чебурашка 2» — прорыв или провал: что известно, побьет ли рекорд в прокате
В Кремле усомнились в адекватности Зеленского после его заявлений
В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с бизнесменами
«Некультурно и озлобленно»: Песков о рождественском обращении Зеленского
Дагестанский боец ММА четыре часа калечил связанную подругу
Путин поздравил Трампа с Рождеством
Шохин раскрыл позицию Путина по спору между банками и маркетплейсами
«Не от хорошей жизни»: политолог ответил, почему сын Байдена критикует Киев
Онищенко раскрыл, отменят ли массовые мероприятия на Новый год из-за гриппа
Сомнолог ответила, кому полезно спать в обеденный перерыв
Китай призвал бороться с возрождением в Японии опасной идеологии
Переспавшая с тысячей мужчин порномодель публично оскорбила флаг Индонезии
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.