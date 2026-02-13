Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 04:12

Дмитриев песней Queen отреагировал на отставку главы британской госслужбы

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: kremlin.ru
Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в социальной сети Х отреагировал на отставку секретаря кабинета министров Великобритании Криса Уормолда строчкой из песни группы Queen. Он разместил в микроблоге скриншот соответствующей новости и анимированное изображение вокалиста легендарного музыкального коллектива Фредди Меркьюри.

Еще один свалился замертво (Another One Bites the Dust), — процитировал популярный трек Дмитриев.

Ранее он заявлял, что премьер-министру Великобритании Киру Стармеру нужно подать в отставку, обратившись к политику напрямую. Дмитриев предположил, что политик может вскоре объявить об отставке на фоне ухода главы его аппарата Моргана Максуини, связанного со скандалом вокруг финансиста Джеффри Эпштейна.

До этого стало известно, что Стармер может подать в отставку в течение недели. Источники в правящей Лейбористской партии рассказали журналистам, что он может предложить должность своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, чтобы сохранить за собой пост.

Кирилл Дмитриев
рок-музыка
Великобритания
отставки
