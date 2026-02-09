Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 03:41

Стармер может скоро потерять пост министра

Bloomberg: Стармер может подать в отставку в течение недели

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку в течение недели, сообщило агентство Bloomberg. Источники в правящей Лейбористской партии рассказали журналистам, что он может предложить должность своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, чтобы сохранить за собой пост.

Также министр может поставить вместо себя Эда Милибэнда, занимающего должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства. В материале сказано, что шаткое положение Стармера связано с назначением Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США.

Ранее стало известно, что Кир Стармер может вскоре объявить об отставке после ухода главы своего аппарата Моргана Максуини, вовлеченного в скандал с Джеффри Эпштейном. Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя этот факт, отметил, что «корабль Стармера быстро пустеет», и назвал его самым непопулярным премьером в британской истории.

До этого что Максуини подал в отставку. Он заявил, что сожалеет о своей причастности к назначению Питера Мандельсона, друга скандального финансиста, на пост посла страны в Соединенных Штатах.

Кир Стармер
Великобритания
министры
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла опасность наказания мужчины женским молчанием
Российский сержант спас товарищей при атаке дрона ВСУ
Эксперты рассказали, как правильно брать кредиты при высоких ставках
ПВО России за неделю сбила более тысячи украинских БПЛА
Онколог раскрыла, является ли резкое похудение главным признаком рака
Стармер может скоро потерять пост министра
Стало известно о росте пенсий работающих граждан России
Ростех разработал помехоустойчивый барражирующий боеприпас
Психолог раскрыла, почему дети часами сидят в онлайн-играх
Пособник покушения на генерала Алексеева искал работу в России
Россияне без медалей и итальянцы с флагом РФ: итоги второго дня Олимпиады
Клебо высказался о решении судей по поводу среза дистанции Деложа
В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию
Раскрыто важное условие окончания конфликта на Украине
В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров
Роспотребнадзор выявил самый распространенный в РФ штамм коронавируса
Назван необычный гастрономический фестиваль, который проводится в России
Названа страна, победившая в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
В промзоне под Петербургом начался мощный пожар
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.