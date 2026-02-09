Стармер может скоро потерять пост министра Bloomberg: Стармер может подать в отставку в течение недели

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может подать в отставку в течение недели, сообщило агентство Bloomberg. Источники в правящей Лейбористской партии рассказали журналистам, что он может предложить должность своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, чтобы сохранить за собой пост.

Также министр может поставить вместо себя Эда Милибэнда, занимающего должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства. В материале сказано, что шаткое положение Стармера связано с назначением Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США.

Ранее стало известно, что Кир Стармер может вскоре объявить об отставке после ухода главы своего аппарата Моргана Максуини, вовлеченного в скандал с Джеффри Эпштейном. Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, комментируя этот факт, отметил, что «корабль Стармера быстро пустеет», и назвал его самым непопулярным премьером в британской истории.

До этого что Максуини подал в отставку. Он заявил, что сожалеет о своей причастности к назначению Питера Мандельсона, друга скандального финансиста, на пост посла страны в Соединенных Штатах.