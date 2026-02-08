Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 17:34

Глава аппарата премьера Британии подал в отставку из-за друга Эпштейна

Морган Максуини Морган Максуини Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава аппарата премьера Великобритании Морган Максуини подал в отставку, передает The Guardian. Он признался, что жалеет о том, что имел отношение к назначению послом Великобритании в США Питера Мандельсона, который дружил со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

После тщательного обдумывания я принял решение уйти в отставку из правительства. Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Он нанес ущерб нашей партии, нашей стране и доверию к политике в целом. Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру назначить этого человека, и я беру на себя полную ответственность за этот совет. <…> Мы должны помнить о женщинах и девушках, чьи жизни были разрушены Джеффри Эпштейном, и чьи голоса слишком долго оставались неуслышанными, — сказал он.

Ранее появилась информация, что оппозиционные партии в британском парламенте потребовали вынести вотум недоверия премьер-министру Киру Стармеру из-за скандала с бывшим послом, связанным с финансистом. Лидер консерваторов Кеми Баденок призвала депутатов от правящей Лейбористской партии поддержать ее инициативу.

Мандельсона назначили послом Великобритании в США в феврале 2025 года, однако в сентябре МИД прекратил его полномочия после скандала с Эпштейном. Тогда всплыла компрометирующая переписка, в которой дипломат называл педофила «лучшим другом».

Джеффри Эпштейн
скандалы
Великобритания
отставки
