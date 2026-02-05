Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера

Оппозиционные партии в британском парламенте потребовали вынести вотум недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за бывшего посла в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Sky News. Лидер консерваторов Кеми Баденок призвала депутатов от правящей Лейбористской партии поддержать ее инициативу.

Депутаты от лейбористской партии должны поступить правильно. <…> Его придется убрать с Даунинг-стрит. Поэтому я делаю им предложение, если они хотят перемен, в которых, как они знают, нуждается страна, приходите и поговорите с моими сторонниками, и давайте серьезно поговорим о вотуме недоверия, — заявила Баденок.

К ее призыву присоединилась и Партия либеральных демократов. Лидер либдемов Эд Дэйви потребовал немедленного голосования, чтобы положить конец «лейбористской мыльной опере».

Стармер назначил Мандельсона послом в феврале 2025 года, но уже в сентябре уволил его из-за связей с Эпштейном. В среду премьер пообещал лишить экс-посла титула пэра и раскрыть информацию о нем, за исключением государственной тайны.

Ранее британский премьер принес извинения жертвам Эпштейна. Политик сообщил, что сожалеет о назначении послом Мандельсона, который поддерживал дружеские отношения с педофилом.