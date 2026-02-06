Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:06

Рокер Чиж объяснил, почему прекратил общение с Гребенщиковым и Шевчуком

Солист группы «ЧиЖ &Со» заявил, что жизнь развела его с Шевчуком и Гребенщиковым

Сергей Чиграков (Чиж) Сергей Чиграков (Чиж) Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Основатель и солист группы «Чиж & Cо» рок-музыкант Сергей Чиграков (псевдоним — Чиж) заявил NEWS.ru, что давно не общается с друзьями своей юности — Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юрием Шевчуком. Чиж уточнил, что «не следит» за информацией о том, как живут сейчас тот и другой.

Борьки [Гребенщикова] же нет в стране. Поэтому какое общение? Никакого. Давно общались, очень давно. Юлианыча (Юрий Шевчук — NEWS.ru) тоже я давно не видел. Хотя мы живем практически на одной улице. Может быть, он в деревне сидит у себя. Я без понятия, если честно. Не слежу за их жизнью, — отметил исполнитель.

Это раньше была общая компания, в которую входили и Гребенщиков, и Шевчук, и другие питерские рокеры, добавил Чиж. Но когда все повзрослели, говорит он, то общение прервалось без каких-либо ссор, просто жизнь развела.

Раньше — да, была своя компания, комфортная, приятная. Выпивали, болтали, девок обсуждали. Ну всякое такое пацанское. А сейчас мы все люди взрослые, у каждого своя жизнь, — пояснил собеседник.

Он уточнил, что коллеги-музыканты, уехавшие из России, имели на это право. При этом он выразил пожелание, чтобы те, кто это сделал, прекратили распространять негативную информацию о родине и соотечественниках.

Хотелось бы, конечно, чтобы те, кто уехал, на нашу страну не срали. А то, что они теперь там, а не здесь, — их право. Пусть где хотят, там и живут, — резюмировал музыкант.

Сам Чиж после начала СВО отказался от гастролей по Штатам и Европе — работает только в России, в том числе ездит по приграничным регионам рядом с фронтовой зоной и выступает в госпиталях перед бойцами.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин выразил мнение, что Борису Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет теперь трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны Решетин сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

При этом Гребенщиков, по мнению Решетина, является гениальным музыкантом и был голосом своего поколения. Скрипач также напомнил, что Гребенщиков одним из первых в СССР начал исполнять рок-н-ролл на русском языке.

Виктория Катаева
В. Катаева
