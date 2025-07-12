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12 июля 2025 в 10:12

Экс-скрипач «Аквариума» раскрыл, в чем феномен Гребенщикова

Музыкант Решетин напомнил, что Гребенщиков написал много гениальных песен

Борис Гребенщиков Борис Гребенщиков Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) является гениальным музыкантом, он написал много очень хороших песен и был голосом своего поколения, выразил мнение в интервью NEWS.ru экс-скрипач «Аквариума» Андрей Решетин. Собеседник напомнил, что Гребенщиков одним из первых в СССР начал исполнять рок-н-ролл на русском языке.

Это же дар — стать устами времени. Гребенщиков — голос эпохи, как и Майк Науменко. [Они] первыми начали исполнять рок-н-ролл на русском языке. Гребенщиков был человеком-явлением, созданные им песни еще, я надеюсь, многие годы будут востребованы, — полагает музыкант.

Более позднее творчество лидера «Аквариума» Решетин оценил как худшее по качеству, в сравнении с песнями периода расцвета. По его словам, Гребенщикову приходилось продолжать писать новые произведения, поскольку в нашей стране невозможно прожить на авторские отчисления за прежние заслуги.

Те же Beatles выпустили 10-й альбом и могли больше ни о чем не думать, безбедно жить на деньги от отчислений. У Бориса больше гениальных альбомов, но жить на авторские в нашей стране невозможно. И он продолжал дальше писать, играть и плодить не самое лучшее после своих прежних шедевров. Но мы его ценим именно за прежние шедевры, которые [он] выпустил, — резюмировал Решетин.

Он предположил, что отъезд Гребенщикова из России после начала СВО и критика им родины были связаны с тем, что в нем говорила обида на страну. По его мнению, лидер «Аквариума» считает себя недооцененным.

Ранее Решетин выразил мнение, что лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его «гнусавыми аденоидами» можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.

Также музыкант считает, что Пугачева показывала себя талантливой артисткой, когда исполняла песни гениальных или очень хороших авторов, например композиторов Давида Тухманова или Раймонда Паулса. Когда же сильных авторов рядом с нею не оказывалось, то Пугачева, по его мнению, проявляла истинную сущность — исполнительницы посредственной и усредненной.

Борис Гребенщиков
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рок-н-ролл
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