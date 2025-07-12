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12 июля 2025 в 09:20

«Гнусавые аденоиды»: экс-скрипач «Аквариума» о Макаревиче

Экс-скрипач «Аквариума» Решетин назвал Макаревича средним артистом и автором

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С «гнусавыми аненоидами» лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене, выразил мнение в интервью NEWS.ru экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.

Макаревичу с его гнусавыми аденоидами можно петь у костра, а не на сцене на большую аудиторию. Но у Макара папа был влиятельным человеком в Москве (отец Макаревича был видным советским архитектором. — NEWS.ru). И то ли благодаря отцовским связям, то ли как-то самостоятельно попал в «обойму». Но он очень средний артист и автор, для среднего слушателя, — считает Решетин.

Ранее концертный директор звезд Сергей Лавров сообщил, что Макаревич отказался выступать на домашней вечеринке перед олигархом из Киргизии, который предложил ему €20 тысяч (1,8 млн рублей). По словам Лаврова, Макаревич не опускает цену за корпоратив с €50 тысяч (4,526 млн рублей), несмотря ни на какие обстоятельства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин назвал Макаревича предателем России. Бородин выразил мнение, что музыкант не заслуживает звания народного артиста страны, присвоенного ему в 1999 году, и попрекнул пенсией.

Андрей Макаревич
иноагенты
рок-н-ролл
русский рок
российская эстрада
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