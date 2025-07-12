«Вылезает суть»: экс-скрипач «Аквариума» о Пугачевой без Паулса и Тухманова

Певица Алла Пугачева показывала себя талантливой артисткой, когда исполняла песни гениальных или очень хороших авторов, например композиторов Давида Тухманова или Раймонда Паулса, выразил мнение в интервью NEWS.ru экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин. Когда же сильных авторов рядом с нею не оказывалось, считает собеседник, то Пугачева проявляла свою истинную сущность — исполнительницы посредственной, усредненной.

К творчеству Пугачевой у меня двойственное отношение. Песни на музыку Давида Тухманова в ее исполнении в «Иронии судьбы, или С легким паром» — космос, вершина мастерства. Или, к примеру, когда сотрудничала с Паулсом, то появлялись действительно достойные произведения. А когда нет таких, как Паулс или Тухманов и Пугачева сама по себе, то вылезает ее суть, — считает Решетин.

Он скептически добавил, что Алла Борисовна выполнила «важную роль», тем, что привила «дурной музыкальный вкус» всей нашей стране. Однако поп-культура и Пугачева как один из главных ее представителей выполняли функцию своего рода анестезирующего вещества для советских граждан в период распада Союза, полагает музыкант.

«Послетухмановская» Алла Борисовна сделала очень «большое дело» — привила дурной вкус целой стране. <…> Вся эта попса стала своего рода анестезией. Когда вам расчленяют тело, надо, чтобы вы смотрели красивые сны и не чувствовали боли <…>. Попса после распада Союза «усыпляла боль» людей, у которых отнимали страну. Я понимаю это так, — резюмировал Решетин, ушедший добровольцем на СВО в 2022 году.

Ранее народная артистка РФ Раиса Рязанова выразила мнение, что Пугачева всегда была «наглой и хабалистой». Звезда фильма «Москва слезам не верит» добавила, что Примадонну никогда не волновали интересы народа.

Продюсер Сенгер предположил, что Филипп Киркоров мог затеять ремонт в своей квартире в районе Арбата в центре Москвы, где по соседству расположена жилплощадь его бывшей жены певицы Аллы Пугачевой в надежде на воссоединение с нею в случае ее возвращения в Россию. Сенгер напомнил, что Примадонна не говорила жестких слов о РФ и россиянах, поэтому сможет вернуться в страну без особых проблем.