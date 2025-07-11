Стало известно, может ли Пугачева вернуться к Киркорову Продюсер Сенгер предположил, что Пугачева может вернуться к Киркорову

Народный артист России Филипп Киркоров мог затеять ремонт в своей квартире в районе Арбата в центре Москвы, где по соседству расположена жилплощадь его бывшей жены певицы Аллы Пугачевой в надежде на воссоединение с нею в случае ее возвращения в Россию, предположил в интервью NEWS.ru продюсер Игорь Сенгер, работающий со многими знаменитостями первой величины. Он напомнил, что Примадонна не говорила жестких слов о РФ и россиянах, в отличие от нынешнего супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), поэтому она сможет вернуться в страну и свою арбатскую квартиру без особых проблем.

С Киркоровым соседями будут, потом и квартиры объединят — всех четверых детей будут вместе растить, — в шутливом формате предположил собеседник.

А вот Галкин, убежден продюсер, вряд ли сможет вернуться на родину из-за своих высказываний против страны. Сенгер назвал шоумена неумным человеком и предположил, что тот еще долго будет расплачиваться за свои слова и действия против России.

Глупый Галкин останется на задворках, — предрек эксперт.

Ранее певец Прохор Шаляпин выразил сочувствие Киркорову, который после перенесенных ожогов руки и возможных последствий пластических операций мог чувствовать себя плохо. Шаляпин уточнил, что не дружит с Киркоровым, и более того, они недолюбливают друг друга, но в такой ситуации он не злорадствует, а желает коллеге здоровья.

Бизнесмен Андрей Ковалев предположил, что шумиха вокруг сноса пирса на даче Пугачевой нужна саратовскому предпринимателю, который якобы собирается там построить яхт-клуб. По мнению Ковалева, эта история — бесплатный пиар для того, кто ее раздул.