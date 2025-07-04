«Человек себя теряет, плохо ему»: Шаляпин о состоянии Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров после перенесенных ожогов руки и возможных последствий пластических операций, вероятнее всего, чувствует себя плохо, поэтому его очень жаль, выразил мнение в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. Артист добавил, что не дружит с Киркоровым, и более того, они недолюбливают друг друга, но в такой ситуации он не злорадствует, а желает коллеге здоровья.

Киркоров сделал пластику и лица, и тела — его личное право. Не берусь судить, тем более публично… Здоровья ему. Чтобы поправился, все проблемы решил бы свои. Я ему искренне этого желаю, без всякого юмора. Мне очень жалко, когда вижу, что человек себя теряет, плохо ему, все это обсуждают. Я не злорадствую, — отметил Шаляпин.

Он подчеркнул, что профессия артиста является в принципе сложной, нервной, требует огромной самоотдачи и моральных сил. Шаляпин добавил, что поэтому ему хочется пожелать доброго самочувствия всем коллегам.

Мне хочется, чтобы артисты, даже которые не любят меня, как Филипп, все-таки были здоровы и улыбались. И имели бы розовые щечки… Артистическая профессия очень тяжелая, в том числе психически, — резюмировал исполнитель.

Ранее помощница Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что он продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей и ближайшего окружения. Отмечается, что певец перенес ожог руки и госпитализацию.

Киркоров выступил на свадьбе миллионеров в Узбекистане с недолеченной рукой. Он исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие. Кроме того, артист принял участие в рекламе бутика в рубашке с коротким рукавом, под которым виднелся бинт.