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21 июня 2026 в 11:38

Пластическая операция на груди едва не стоила москвичке жизни

Жительница Москвы попала в реанимацию с некрозом после операции на груди

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жительница Москвы оказалась в отделении реанимации с тяжелейшими осложнениями после проведения эстетической маммопластики, сообщает Telegram-канал Baza. Вместо желаемого визуального результата девушка получила некроз тканей груди и тромб в легких.

Уточняется, что сама процедура подтяжки обошлась москвичке в 205 тыс. рублей. Изначально пострадавшая обратилась к квалифицированным медикам за экстренной помощью из-за внезапно появившейся сильной одышки. Проведенное в больнице обследование выявило у нее множественные гнойные раны и острую закупорку легочных сосудов. Любое дальнейшее промедление с госпитализацией могло закончиться для девушки внезапной остановкой дыхания и сердца.

Позже выяснилось, что специалисты частной клиники полностью проигнорировали плохие предоперационные анализы пациентки на свертываемость крови. Руководство медицинского центра согласно вернуть деньги за процедуру, но свою вину отрицает. Адвокат пострадавшей настаивает на выплате компенсаций и требует немедленного возбуждения уголовного дела.

Ранее жительница Краснодара получила сильные ожоги лица после визита к косметологу, который работал без необходимых документов и провел процедуру без предварительной аллергопробы. Пострадавшая девушка, у которой через несколько дней должна была состояться свадьба, наняла адвоката и готовит обращение в суд.

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