Стало известно, кому нужна шумиха из-за пирса на даче Пугачевой

Шумиха вокруг сноса пирса на даче певицы Аллы Пугачевой нужна саратовскому предпринимателю, который якобы собирается там построить яхт-клуб, поделился мнением с NEWS.ru бизнесмен Андрей Ковалев. По его словам, эта история — бесплатный пиар для того, кто ее раздул, в этом ее единственный смысл.

О нем все пишут, вот его выхлоп — бесплатная реклама. Это исключительно ради пиара, он привлекает к себе внимание. В какой-то момент Филиппу Киркорову или кому-то еще это надоест, и он пожалуется в налоговую, что тот налоги не платит, устроят проверку, и этот человек пожалеет, — сказал Ковалев.

По сообщению Telegram-канала Mash, предприниматель из Саратова Глеб Рыськов намерен через аукцион арендовать участок прибрежной территории Сенежского озера у дачи Пугачевой. После этого он собирается снести ее личный пирс и построить на этом месте яхт-клуб и баню. При этом участок, о котором идет речь, находится в долгосрочной аренде у Пугачевой на законных основаниях.

До этой истории с пирсом отец Рыськова подавал в суд на певца Филиппа Киркорова из-за причала для яхт на даче артиста в Мякинино. Он также посчитал, что этот объект является незаконным и мешает ему рыбачить.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что прибрежную полосу у Сенежского озера рядом с домом певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске сдадут в аренду с помощью аукциона до конца месяца. По данным канала, по закону ни одна часть водоема не может принадлежать артистке, однако сейчас там построен ее личный пирс.