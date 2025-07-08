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08 июля 2025 в 17:02

Прибрежную часть дачи Пугачевой на Истре пустят с молотка

Mash: прибрежную зону у дачи Пугачевой выставят на аукцион до конца месяца

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прибрежную полосу у Сенежского озера рядом с домом певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске сдадут в аренду с помощью аукциона до конца месяца, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, по закону ни одна часть водоема не может принадлежать артистке, однако сейчас там построен ее личный пирс.

На прибрежную территорию уже претендует несколько бизнесменов. Стартовая цена — 100 тысяч рублей, контракт предполагает аренду на 20 лет. Один из предпринимателей намерен построить под окнами дома артистки яхт-клуб и небольшую баню на понтоне.

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов рассказал, что уже собрал и сдал в Московско-Окский БВУ необходимый пакет документов. Он отметил, что в данный момент проходит оформление участка акватории для размещения плавсредств прямо перед резиденцией Примадонны.

Ранее народная артистка РФ Раиса Рязанова заявила, что Пугачева всегда была «наглой и хабалистой». Звезда фильма «Москва слезам не верит» добавила, что Примадонну никогда не волновали интересы народа, только деньги за концерты.

Алла Пугачева
Солнечногорск
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