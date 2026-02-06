Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:16

Известный рок-музыкант пожаловался на частичную потерю памяти из-за ковида

Солист «ЧиЖ&Со» Чиграков признался, что после ковида забывает важную информацию

Сергей Чиграков (Чиж)
Солист группы «ЧиЖ&Со» Чиж (настоящее имя Сергей Чиграков) в интервью NEWS.ru признался, что после перенесенного ковида у него начались проблемы с памятью. События, факты жизни и другая информация раньше приходили на ум сразу, теперь же приходится подолгу вспоминать.

Мне тут подарили две пластинки, я забыл название группы — ковидом переболел, теперь с памятью плохо. Вот эта группа, не помню название, мне очень понравилась. По-моему, они из Петрозаводска. Но не молодые, — рассказал Чиж.

Сегодня, 6 февраля исполнитель хитов «Полонез», «Вот пуля просвистела», «Солдат на привале» и других легендарных песен отмечает 65-летие. Он добавил, что сам себе желает здоровья, и чтобы родные и близкие так же были здоровы.

Ранее Чиграков сообщил, что не знает причин внесения его имени в украинскую базу «Миротворец». По словам собеседника, данный факт не имеет для него никакого значения.

Также он заявил, что давно не общается с друзьями своей юности — Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Юрием Шевчуком. Чиж уточнил, что «не следит» за информацией о том, как живут сейчас тот и другой.

Виктория Катаева
В. Катаева
