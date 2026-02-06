Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 09:57

Рок-музыкант Чиграков прокомментировал внесение его имени на «Миротворец»

Рокер Чиж заявил, что не переживает по поводу внесения в базу «Миротворца»

Сергей Чиграков (Чиж) Сергей Чиграков (Чиж) Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Основатель и солист группы «Чиж & Co» рок-музыкант Чиж (настоящее имя — Сергей Чиграков) в интервью NEWS.ru заявил, что не знает причин внесения его имени в украинскую базу «Миротворца». В целом данный факт, по словам собеседника, не имеет для него никакого значения.

А я не знаю, за что [внесли в базу «Миротворца»], не интересуюсь, вот по-честному — насрать. Об этом не думаю, не переживаю. Когда собаке делать нечего, она яйца лижет, как говорится. А там (на Украине. — NEWS.ru) ребята списки составляют. Мне пофиг, безразлично, — заявил Чиж.

Аналогично равнодушно музыкант, по его словам, воспринял информацию о том, что, возможно, как фигурант данного списка он больше никогда не сможет давать концерты в Европе. Это неважно, заявил Чиграков, группе для выступлений достаточно площадок нашей огромной страны.

И хрен бы с ним, на самом деле, мне по барабану. У нас своя страна очень большая. Ее мне вполне хватает для гастролей, — резюмировал собеседник.

Ранее рэпер Рома Жиган (настоящее имя — Роман Чумаков) поделился, что рад наложенным на него персональным санкциям Евросоюза. Он также заявил о своей любви к России и выразил убеждение, что ему нет места в Европе.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин, столкнувшись с персональными санкциями со стороны Европейского союза, также отреагировал на них с юмором. Он с иронией заметил, что его туристические планы в Европе ограничиваются лишь Гренландией, которая, как он упомянул, может в скором времени перейти под контроль Соединенных Штатов.

Виктория Катаева
