Лежал в луже крови: из-за чего умер басист Limp Bizkit?

Сэм Риверс Сэм Риверс Фото: IMAGO/mpi04/Mediapunch/Global Look Press

В возрасте 48 лет ушел из жизни Сэм Риверс, основатель и бас-гитарист американской рок-группы Limp Bizkit. Его тело нашли в луже крови. NEWS.ru рассказывает, что известно об обстоятельствах смерти мужчины.

«Мы потеряли брата»

О смерти Сэма Риверса стало известно еще 19 октября. Известие опубликовали в соцсетях музыкального бэнда.

«Сегодня мы потеряли нашего брата. Сэм был не просто бас-гитаристом — он создавал волшебство. С первой ноты он наполнял музыку светом и ритмом, которых больше не повторить. <…> Он был уникальным человеком. Настоящая легенда из легенд. И его дух будет жить вечно в каждой мелодии, на каждой сцене, в каждом воспоминании», — говорится в сообщении группы.

В российском фан-клубе Limp Bizkit в соцсети «ВКонтакте» под публикацией о смерти басиста опубликовано порядка 500 сообщений с соболезнованиями о гибели музыканта. Запись перепостили на свои страницы более тысячи человек.

«В шоке! Учился играть на басу в том числе на его партиях, я думаю, не только я, но и много парней и девчонок взяли в руки бас по его примеру. Моими первыми книгами по басу были учебник Джона Патитуччи и самоучитель баса, где Сэм в прыжке с басом на обложке. Спи спокойно! Спасибо за все!» — написал музыкант Владимир Дубровский.

Лежал лицом вниз

Теперь же открылись некоторые обстоятельства смерти музыканта. Музыкант умер в своем доме во Флориде. 18 октября 2025 года в службу 911 позвонила женщина, обнаружившая тело Риверса в ванной комнате.

Она пояснила диспетчеру, что музыкант лежал лицом вниз в крови. Диспетчеры дали женщине четкие инструкции, чтобы она сделала искусственное дыхание.

Сердечно-легочная реанимация продолжалась до тех пор, пока не прибыли спасатели округа Сент-Джонс, после чего была констатирована смерть Риверса. Причина смерти при этом не разглашается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но бульварное издание TMZ со ссылкой на свои источники пишет, что причиной смерти стала «остановка сердца, связанная с потерей сознания».

Печень не выдержала литры алкоголя

В 1994 году Сэм Риверс вместе с Фредом Дерстом и Джоном Отто основал группу Limp Bizkit. Позже к ним присоединились Уэс Борланд и DJ Lethal. Группу трижды номинировали на премию Grammy.

В 2015 году бас-гитарист был вынужден покинуть коллектив из-за борьбы с болезнью печени. Три года спустя после успешной пересадки печени он вернулся в Limp Bizkit. В интервью изданию Variety он признавался, что потерял здоровье из-за огромных доз алкоголя.

«У меня заболела печень из-за чрезмерного употребления алкоголя… Мне пришлось уйти из Limp Bizkit в 2015 году, потому что я чувствовал себя ужасно, а через несколько месяцев я понял, что мне нужно все изменить, потому что у меня было серьезное заболевание печени. Я бросил пить и делал все, что мне говорили врачи. Я прошел курс лечения от алкогольной зависимости и перенес пересадку печени, которая подошла идеально», — говорил Риверс.

