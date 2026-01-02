Новый год — 2026
02 января 2026 в 10:30

Солист Modern Talking разнес Германию за отношение к Путину

Певец Болен раскритиковал власти Германии за отказ от прямого диалога с Путиным

Основатель и участник немецкого дуэта Modern Talking Дитер Болен резко осудил современный внешнеполитический курс Германии в отношении России и отказ от диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью Kettner Edelmetalle он заявил, что власти ФРГ продолжают закупку российских энергоносителей, но делают это окольными путями и по завышенной стоимости, что представляет собой экономический идиотизм.

По его словам, Германия отказывается говорить с Путиным, но при этом поддерживает контакты с рядом других «более проблемных» мировых лидеров. Вместе с этим музыкант выразил уверенность в том, что Украина не способна победить в противостоянии с РФ.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство фирм из Германии не собираются прекращать работу в России. О закрытии своего бизнеса задумываются только 4% компаний. Главным сдерживающим фактором называется риск огромных финансовых убытков при продаже активов. Общая сумма таких потенциальных потерь может составить более €100 млрд. Вместе с этим немецкие инвестиции в России, вопреки ожиданиям, даже увеличиваются.

