Забивал домашний скот: мигрант увел мать в лес, отрубил ей голову и раздел

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следователи из Екатеринбурга за один день раскрыли убийство женщины, чье обезглавленное тело было найдено в лесопарковой зоне. Погибшей оказалась мигрантка, а убийцей — ее родной сын. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Нашел тело на пробежке

Утром 30 октября в Юго-Западном парке Екатеринбурга мужчина во время пробежки обнаружил обезглавленный обнаженный труп. В управлении Следственного комитета подтвердили, что речь идет о женщине.

Определять обстоятельства гибели планировали, изучая в том числе записи с камер видеонаблюдения. Отдельно тело обследовали медики.

«Проведен осмотр места происшествия. <…> Сотрудникам уголовного розыска полиции даны поручения о проведении оперативных мероприятий. В рамках расследования будут изъяты и проанализированы записи видеокамер наружного наблюдения, находящихся в районе, прилегающем к месту происшествия», — рассказывали в СКР.

Голову спрятал в пакет

В тот же день эксперты по отпечаткам пальцев трупа выяснили, что погибшая — 41-летняя уроженка Узбекистана. Тут же следователи отправились допрашивать родственников убитой и вскоре вышли на ее сына. Тот вскоре признался, что именно он убил родственницу.

По версии следствия, в 2023 году они вместе с матерью приехали работать в Екатеринбург, но с тех пор часто ссорились. На фоне этого молодой человек продумал план убийства. В один из дней он под предлогом, что хочет показать матери более комфортную съемную квартиру, выманил ее на улицу — якобы чтобы дойти до дома, где можно было бы снять недвижимость.

Следствие утверждает, что расправу парень решил совершить в Юго-Западном лесопарке. Голову спрятал в пакете в кустах, на расстоянии 200 метров от места преступления. Он сам показал следователям, где спрятал пакет с останками.

Изначально СМИ писали, что убийство могло произойти еще полгода назад, но теперь в Следственном комитете уточнили, что женщина была убита 20 октября.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Раньше забивал домашний скот

Во время беседы со следователями подозреваемый признался, что не испытывал какого-либо отторжения при разделывании трупа матери, поскольку ранее он неоднократно забивал домашний скот и привык к подобному.

Про женщину известно, что в Екатеринбурге она работала уборщицей в одном из торговых центров. Ее сын официально нигде не работал.

«Проверяется законность прибытия и пребывания на территории России подозреваемого и потерпевшей. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в СКР.

Telegram-канал Ural Mash пишет, что убийцу зовут Куванчбек, а его мать — Шанхаза. Зачем молодой человек раздел труп своей матери, неясно. По его словам, это как-то могло помешать полиции найти его.

В соцсетях Куванчбек называет себя скромным, но на одном из его аватаров добавлена надпись «Счастлив тот, у кого есть я».

