Два трупа без голов: что происходит в лесах Свердловской области?

С середины октября в лесах Свердловской области нашли два обезглавленных трупа. NEWS.ru рассказывает, что известно об этих эпизодах. Может ли речь идти о появившемся в регионе маньяке?

Найдут по камерам

Утром 30 октября в Юго-Западном парке Екатеринбурга обнаружили обезглавленный обнаженный труп. В управлении Следственного комитета подтвердили, что речь идет о женщине, чью личность пока не удалось установить. Определять обстоятельства гибели планируют, изучая в том числе записи с камер видеонаблюдения. Отдельно тело обследуют медики, лаборанты проведут ДНК-экспертизу.

«Проведен осмотр места происшествия. <…> Сотрудникам уголовного розыска полиции даны поручения о проведении оперативных мероприятий. В рамках расследования будут изъяты и проанализированы записи видеокамер наружного наблюдения, находящихся в районе, прилегающем к месту происшествия», — рассказали в СКР.

Кольцо на пальце

По данным Telegram-канала Baza, полицейские считают смерть криминальной — на шее у трупа ровный срез.

Известно, что труп нашел местный житель во время утренней пробежки недалеко от автозаправочной станции, пишет Telegram-канал «Екатское чтиво». Тело было полностью обнажено, из вещей — только кольцо на пальце.

Правоохранители проверяют сводки о пропавших женщинах. Также прочесывают лесопарк в поисках головы. Предполагается, что труп пролежал в лесу более полугода, а голова могла разложиться.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обезглавленный скелет с нацистской монетой

До этого 16 октября в районе Ивделя также нашли обезглавленный скелет — тело мужчины было привязано к дереву. Рядом с трупом нашли кошелек, продукты, раскладной стул, немецкую монету номиналом пять рейхсмарок 1939 года, зажигалку для газовой печи и круглые очки. На видео обстановку заснял один из железнодорожных рабочих, которые обнаружили труп случайно.

«При работе на перегоне с пути увидели — на дереве висит веревка. Рядом труп человека, голова оторвана. Веревка такая крепкая, видно. [Человек] одет в черную куртку, штаны, сапоги, джинсы, штаны вельветовые, черные. Сиденька вот такая приличная рядом. Да, неприятно это, конечно, видеть. Тело уже объеденное, вырвана голова. Веревка профессионально завязана. В общем, вот такие дела», — говорит голос за кадром.

Предполагалось, что тело могло пролежать с прошлой зимы. Только 27 октября руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что тело, найденное в лесу, принадлежало мужчине, а не женщине.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — отметил полковник Горелых.

Тем временем в Ивделе уже проверили списки всех пропавших за последний год людей. Никто из них не походил по приметам на обнаруженное тело. Также проверяли в городах других областей: похожие приметы нашли у женщины, пропавшей в Челябинске.

Версия о появлении серийного маньяка, который затаскивает своих жертв в леса, кажется убедительной, поскольку, хоть трупы и были найдены в одном регионе, между точками, где они были обнаружены, расстояние составляет почти 500 км.

