Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках «Укрэнерго» анонсировала масштабные отключения света по всей стране

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила в Telegram-канале об отключениях света по всей территории Украины 1 января. Жителей страны также попросили экономить электроэнергию, когда она появляется.

Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, используйте ее экономно, — сказано в публикации.

Ранее в воскресенье, 28 декабря, в Черкассах из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения. Аттракцион перестал работать в минусовую погоду. В результате люди оказались заблокированными на высоте. Позднее электроснабжение было восстановлено, и всех пассажиров благополучно спустили на землю.

До этого жители нескольких районов Киева остались без воды и отопления. В некоторых домах наблюдаются перебои с электроснабжением. Тяжелая ситуация сложилась в Оболонском, Соломенском, Деснянском районах столицы и микрорайоне Шулявка.