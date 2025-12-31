Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 21:13

Украинцы останутся без света даже на новогодних праздниках

«Укрэнерго» анонсировала масштабные отключения света по всей стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила в Telegram-канале об отключениях света по всей территории Украины 1 января. Жителей страны также попросили экономить электроэнергию, когда она появляется.

Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, используйте ее экономно, — сказано в публикации.

Ранее в воскресенье, 28 декабря, в Черкассах из-за внезапного отключения электричества остановилось колесо обозрения. Аттракцион перестал работать в минусовую погоду. В результате люди оказались заблокированными на высоте. Позднее электроснабжение было восстановлено, и всех пассажиров благополучно спустили на землю.

До этого жители нескольких районов Киева остались без воды и отопления. В некоторых домах наблюдаются перебои с электроснабжением. Тяжелая ситуация сложилась в Оболонском, Соломенском, Деснянском районах столицы и микрорайоне Шулявка.

электричество
свет
Украина
генератор
