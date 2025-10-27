Без головы и без криминала: загадочная история с трупом в уральском лесу

Без головы и без криминала: загадочная история с трупом в уральском лесу

На минувшей неделе в Сети был опубликован ролик с трупом, найденным в одном из уральских лесов. Хотя у тела была оторвана голова, следователи полагают, что смерть не носила криминальный характер. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

«Тело объеденное»

Видео, опубликованное в Сети, было снято еще 16 октября. Об этом сообщает закадровый голос железнодорожного рабочего, который случайно обнаружил останки, работая на перегоне под городом Ивделем.

«При работе на перегоне, ну, с пути увидели — на дереве висит веревка. Рядом труп человека, голова оторвана. Веревка такая крепкая, видно. [Человек] одет в черную куртку, штаны, сапоги, джинсы, штаны вельветовые, черные. Сиденька вот такая приличная рядом. Да, неприятно это, конечно, видеть. Тело уже объеденное, вырвана голова. Веревка профессионально завязана. В общем, вот такие дела», — говорит голос за кадром.

Монета со свастикой

Закрытый Telegram-канал «Инфач Новости» писал, что труп нашли в 60 км от Ивделя, недалеко от железнодорожного перегона Улымсос — Оус. При этом утверждалось, что погибшая — женщина, но тут же уточнялось, что на трупе были сапоги 50 размера.

Также очевидцы рассказали, что в веревке на дереве висела шапка, а руки погибшего человека были заведены за спину. На опубликованных фото с места ЧП видно сумку, рядом с которой лежали очки и тара с четырьмя видами сыра. Два блока при этом, судя по изображению, либо покрыты плесенью, либо сыр внутри них расплавился.

Из сумки выпотрошили ручку, зарядное устройство, две банки слабоалкогольных напитков, портмоне, таблетки и другие вещи.

Нумизматы опознали в вещах, найденных в сумке, рейхсмарку 1939 года — монету с нацистской свастикой.

Турист из Челябинска?

Источник URA.RU предположил, что тело могло пролежать с прошлой зимы. Только 27 октября руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что тело, найденное в лесу, принадлежало мужчине, а не женщине.

«В лесу под Ивделем обнаружено тело без головы не женщины, а мужчины. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер», — отметил полковник Горелых.

Сейчас следственно-оперативная группа МВД и эксперты продолжают выяснять все детали происшествия.

Издание «КП-Екатеринбург» писало, что в Ивделе уже проверили списки всех пропавших за последний год людей. Никто из них не походил по приметам на обнаруженное тело. Также проверяли в городах других областей: похожие приметы нашли у женщины, пропавшей в Челябинске.

Читайте также:

Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

Инсульты вытащили педофила из СИЗО: уральского растлителя отпустили домой

Заказ от «сатаниста»: кто пытался похитить футболиста Мостового?

Освежевал жену: россиянин убил супругу из-за курицы и гноил ее труп в сарае