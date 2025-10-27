Пересадил за руль и пытался сжечь: кто убил учительницу под Оренбургом?

В Оренбургской области мужчина расправился с соседкой на оживленном перекрестке, после чего пытался скрыться на автомобиле своей жертвы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

Задушил за рулем

Бугуруслан — небольшой город с численностью населения в 43 тысячи человек на окраине Оренбургской области. 25 октября здесь на улице Нагорной произошло жестокое убийство. Жертвой стала 56-летняя учительница физкультуры Марина Садыкова, а убийцей оказался ее сосед.

В субботу женщина на оживленном перекрестке подошла к своей машине, когда ее настиг бородатый мужчина. Судя по записям с камер уличного видеонаблюдения, злоумышленник сразу же принялся душить женщину. Та кричала на протяжении нескольких секунд. При этом мимо проезжали машины, но никто из водителей не остановился.

Как пишет Telegram-канал «112», Садыкову задушили прямо в салоне автомобиля. После расправы убийца сел в автомобиль своей жертвы и скрылся с места. Но далеко уехать не получилось — он врезался в столб. Затем он вышел из авто и посадил за руль труп.

Пытался сжечь автомобиль

В Следственном комитете отчитались, что вскоре подозреваемый был задержан. По данным пресс-службы ведомства, злоумышленник после устроенного ДТП пытался поджечь автомобиль.

«Подозреваемый поместил тело жертвы на заднее сиденье автомобиля и, управляя им, поехал за город. Однако, не справившись с управлением, на участке автодороги Бугуруслан — Карповка подозреваемый совершил дорожно-транспортное происшествие, допустив столкновение с опорной мачтой. С целью скрыть совершенное преступление он переместил тело погибшей на переднее водительское сиденье, а затем предпринял меры к поджогу автомобиля, после чего скрылся с места происшествия», — рассказали в СКР.

Уголовное разбирательство ведется по статье об убийстве. Следователи полагают, что мотивом для убийства стал недавний конфликт между Садыковой и подозреваемым. Мужчина специально выслеживал женщину. Следователям он показал, в каких кустах поджидал соседку недалеко от ее автомобиля.

По данным 56.RU, подозреваемый является соседом Садыковой. Его зовут Александром, ему 42 года, и ранее он уже был судим. Он полностью признал вину и рассказал, что выследил и задушил женщину из-за личной неприязни. Местные жители рассказывают, что у Александра может быть психическое заболевание.

Похоронила мужа и сына

О гибели Садыковой в гимназии № 1 сообщили в понедельник, 27 октября. Там отметили, что педагог отработала в учебном учреждении 20 лет.

«Трудовая биография Марины Алексеевны была тесно связана с МАОУ „Гимназия № 1“, ставшим для нее поистине родным. 20 лет педагог посвятила физическому развитию учеников, работая над формированием здорового образа жизни. За свой труд учитель физической культуры Садыкова М. А. была удостоена наград муниципального, областного и всероссийского уровней», — говорится в официальном паблике гимназии.

Как пишет 56.RU, у погибшей учительницы остался 14-летний сын. Ранее она похоронила мужа и старшего сына.

